الطلبة يتعاقد مع مهاجم سامراء والزوراء يواصل استقطاب لاعبين جدد

شفق نيوز/ وقع مهاجم فريق سامراء الهابط لدوري الدرجة الاولى حسين عبد الله كشوفات عقده رسمياً لتمثيل فريق نادي الطلبة لموسم واحد.

ووقع اللاعب المغترب العراقي في المغرب لؤي العاني رسميا لتمثيل فريق نادي الزوراء للموسم الكروي المقبل.

كما تعاقد اللاعب اسعد عبدالله رسميا لتمثيل الزوراء لموسم واحد قادما من فريق نادي الديوانية.

من جانبه؛ ذكر اللاعب محمد عبد الكريم لوكالة شفق نيوز؛ ان إعارته أنتهت مع زاخو وانه مازال مرتبطاً بعقد رسمي مع نادي الزوراء.

وأضاف عبد الكريم أن هناك جلسة ستجمعه مع إدارة الزوراء قريباً لتحديد مصيره سواء التجديد للزوراء أو الحصول على بطاقة الاستغناء ودراسة العروض المقدمة له واختيار الأنسب.