سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الطلبة يتعاقد مع مهاجم سامراء والزوراء يواصل استقطاب لاعبين جدد

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-14T10:34:32+0000
الطلبة يتعاقد مع مهاجم سامراء والزوراء يواصل استقطاب لاعبين جدد

شفق نيوز/ وقع مهاجم فريق سامراء الهابط لدوري الدرجة الاولى حسين عبد الله كشوفات عقده رسمياً لتمثيل فريق نادي الطلبة لموسم واحد.

ووقع اللاعب المغترب العراقي في المغرب لؤي العاني رسميا لتمثيل فريق نادي الزوراء للموسم الكروي المقبل.

كما تعاقد اللاعب اسعد عبدالله رسميا لتمثيل الزوراء لموسم واحد قادما من فريق نادي الديوانية.

من جانبه؛ ذكر اللاعب محمد عبد الكريم لوكالة شفق نيوز؛ ان إعارته أنتهت مع زاخو وانه مازال مرتبطاً بعقد رسمي مع نادي الزوراء.

وأضاف عبد الكريم أن هناك جلسة ستجمعه مع إدارة الزوراء قريباً لتحديد مصيره سواء التجديد للزوراء أو الحصول على بطاقة الاستغناء ودراسة العروض المقدمة له واختيار الأنسب.

related

أبرزها ديربي العراق.. تعرف على مواعيد الجولة 8 من الدوري الممتاز

Date: 2021-11-01 08:27:31
أبرزها ديربي العراق.. تعرف على مواعيد الجولة 8 من الدوري الممتاز

بثنائية نظيفة الطلبة يهزم الزوراء في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-10-16 18:35:44
بثنائية نظيفة الطلبة يهزم الزوراء في دوري الكرة الممتاز

ادارة الزوراء تنفي اغراءات الشرطة لمحترفها الموريتاني: سيجدد لموسم اخر

Date: 2021-05-18 12:48:47
ادارة الزوراء تنفي اغراءات الشرطة لمحترفها الموريتاني: سيجدد لموسم اخر

"قوقية" مع الزوراء بشرط.. وانتقالات وتجديد للأندية الجماهيرية

Date: 2022-07-01 11:59:21
"قوقية" مع الزوراء بشرط.. وانتقالات وتجديد للأندية الجماهيرية

الزوراء يبعد مدربا مساعدا وعددا من لاعبيه ويتعاقد مع مدافع الجوية

Date: 2022-07-11 20:34:44
الزوراء يبعد مدربا مساعدا وعددا من لاعبيه ويتعاقد مع مدافع الجوية

صور.. تعادل مثير للزوراء والحدود يفك عقدته

Date: 2020-12-02 15:25:02
صور.. تعادل مثير للزوراء والحدود يفك عقدته

تعاقدات الزوراء تواجه "بعض المشاكل": اسماء مطروحة على الطاولة بحاجة الى اموال

Date: 2022-07-05 09:59:00
تعاقدات الزوراء تواجه "بعض المشاكل": اسماء مطروحة على الطاولة بحاجة الى اموال

أصغر مدرب في الدوري الممتاز: اللقب ينحصر بين ثلاثة فرق ليس من بينها الزوراء

Date: 2021-03-23 09:48:44
أصغر مدرب في الدوري الممتاز: اللقب ينحصر بين ثلاثة فرق ليس من بينها الزوراء