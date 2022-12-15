الطلبة يتعادل مع ضيفه نفط الوسط بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريقا الطلبة وضيفه نفط الوسط بنتيجة 1-1 في ختام مباريات الجولة العاشرة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

انتهى الشوط الاول بتقدم نادي الطلبة بهدف دون مقابل لنفط الوسط جاء عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب الطلبة محمد جواد بالدقيقة 45، وفي الشوط الثاني تمكن نفط الوسط من تعديل النتيجة في الدقيقة 55 عن طريق ناصر محمدو.

جرت المباراة في الساعة الثامنة مساءً على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 18 بالمركز الخامس ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 11 بالمركز 14 .