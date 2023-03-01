الطلبة يتعادل مع النجف في ختام المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الطلبة، مساء الأربعاء، أمام ضيفه فريق نادي النجف بهدف لمثله، في آخر مباريات المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وشهد اللقاء إضاعة لاعب النجف محمد جواد ركلة جزاء في الدقيقة 19 من الشوط الاول، ليتمكن النجفيون بعدها وفي الدقيقة 43 من تسجيل هدف التقدم عبر اللاعب مصطفى عبد الجليل، لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 76 من زمن اللقاء بعدما سجل الطلبة هدف التعديل عن طريق اللاعب شرف الدين شيبوب.

وبهذه النتيجة يكون الطلبة قد رفع رصيده للنقطة 35 بالمركز الرابع، ورفع النجف رصيده للنقطة 27 بالمركز السابع.