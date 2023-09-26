الطلبة يبدأ معسكراً تدريبياً في أربيل بغياب المحترفين ولؤي العاني مشكلة تؤرق النادي

شفق نيوز / أعلنت ادارة نادي الطلبة، اليوم الثلاثاء، بدء معسكر تدريبي للفريق في أربيل مع غياب المحترفين في المعسكر التدريبي استعدادا لدوري المحترفين.

وقال اكد امين سر نادي الطلبة باسم جمال في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الفريق بدأ معسكره في اربيل بحضور اللاعبين كافة الذين تم التعاقد معهم، على أمل التحاق المحترفين بالمعسكر، والذين يبلغ عددهم خمسة لاعبين خلال الأيام المقبلة من اجل الانضمام لصفوف الفريق استعداداً لدوري المحترفين".

وأضاف، ان "اللاعب لؤي العاني يتدرب حالياً مع الفريق رغم الاشكال الحاصل بخصوص تعاقده المزدوج كونه تعاقد مع نادينا ومع نادي الزوراء في آنٍ واحد مما وضعه في تعقيدات واشكالات كبيرة، ربما سيُحرم بسببها من المشاركة مع أي فريق في الدوري المقبل بحال صدر عليه قرار بشأن ذلك، ولاسيما أن ادارة الزوراء ماضية بشكواها ضده".

ولفت جمال الى ان "نادي الطلبة سيخوض خلال تواجده في معسكره التدريبي باربيل عدداً من المواجهات الودية مع الأندية العراقية المتواجدة بمعسكراتها التدريبية، وذلك لتأقلم اللاعبين والانسجام فيما بينهم قبل انطلاق الدوري".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم اعلن يوم 20 من تشرين الاول المقبل موعداً لانطلاق دوري المحترفين لكرة القدم .