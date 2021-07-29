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الطلبة يبدأ تعاقداته مع لاعبين من السماوة وادارة النجف ترفض استقالة رئيسها

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-29T13:27:14+0000
الطلبة يبدأ تعاقداته مع لاعبين من السماوة وادارة النجف ترفض استقالة رئيسها

شفق نيوز/ بدأت ادارة نادي الطلبة، يوم الخميس، بالتعاقد مع لاعبين جدد لتمثيل الأنيق في الموسم الكروي المقبل، فيما رفضت إدارة نادي النجف استقالة رئيسها والتمسك به.

وذكرت الهيئة التطبيعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان نادي الطلبة تعاقد رسمياً مع اللاعبين امجد سعد، وعلي خليل، اللذين وقعا على كشوفات الأنيق قادمين من نادي السماوة الذي هبط لدوري الدرجة الاولى.

وكان فريق نادي الطلبة قد حل بالمركز السابع عشر برصيد 39 نقطة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

من جانب اخر، عقدت الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي، اجتماعا طارئا بعد تقديم رئيس النادي رضوان الكندي استقالته عبر وسائل الإعلام.

وقررت الهيئة رفض هذه الاستقالة بالإجماع وتمسكها بخدمات الكندي، وتشكيل وفد كبير لزيارته ومطالبته بالعدول عن الاستقالة وذلك للحاجة الماسة لخدماتها في المرحلة المقبلة ولاسيما ان الفريق الكروي مقبل على استحقاق آسيوي طالما طمحت إليه الإدارة وجماهير النادي.

وكان رضوان الكندي قد قدم استقالته من رئاسة النادي بعد انتهاء الموسم الكروي للظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

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