الطلبة ونوروز يعودان من ملعبي الكهرباء وأمانة بغداد بالعلامة الكاملة

شفق نيوز- بغداد/السليمانية

تمكّن فريقا الطلبة ونوروز، من خطف نقاط مباراتيهما الثلاث على حساب ناديي الكهرباء وأمانة بغداد على التوالي، في مباراتين أُقيمتا مساء الخميس لحساب الجولة 22 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

ففي المباراة الأولى لانطلاق الجولة، فاز فريق الطلبة على مضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 2-1، حيث جرت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر ببغداد عند الساعة التاسعة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدّم الطلبة بهدف دون مقابل للكهرباء، جاء عن طريق اللاعب كريم عريبي في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني تمكّن لاعب الكهرباء نهاد محمد من تعديل النتيجة في الدقيقة 48، وقبل أن يسجّل الطلبة هدفه الثاني عن طريق كرار سعد في الدقيقة 52.

وبهذا الفوز رفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 43 بالمركز الثالث، بينما تجمّد رصيد الكهرباء عند النقطة 21 بالمركز 16.

وفي المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها، تمكّن فريق نوروز من تحقيق الفوز على ضيفه أمانة بغداد بهدفين نظيفين دون رد.

وجرت المباراة في التوقيت ذاته على ملعب نادي نوروز في السليمانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدّم نوروز بهدفين دون مقابل، جاء هدف نورز الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق حسام مالك، وأضاف بول كومولافي الهدف الثاني في الدقيقة 24 .

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق حكم اللقاء صافرته معلناً نهاية المباراة .

وبهذا الفوز رفع فريق نوروز رصيده للنقطة 28 بالمركز 11، وتجمّد رصيد أمانة بغداد عند النقطة 21 بالمركز 17.