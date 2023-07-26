الطلبة مع الكرخ في مباراة ربع النهائي لبطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تقام اليوم الأربعاء، مباراة واحدة ضمن منافسات اليوم الثاني لدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق لكرة القدم .

ويضيف الطلبة فريق نادي الكرخ على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة مساءً.

وتأهل فريق اربيل لدور نصف نهائي كأس العراق بعد إعلان النادي البحري انسحابه رسميا من مواجهته في مباراة ربع النهائي التي كانت مقررة على ملعب فرانسوا حريري في اربيل اليوم.

وضمن فريق نادي القوة الجوية بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي كأس العراق بتحقيقه الفوز على فريق الزوراء بركلات الترجيح 3-2.