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الطلبة تعلن خوض مباراة الجوية بلاعبين مصابين بفيروس كورونا

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-09T11:28:20+0000
الطلبة تعلن خوض مباراة الجوية بلاعبين مصابين بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اكد وصفي الكناني امين الهيئة المؤقتة لنادي الطلبة الرياضي، إرسال كتابين، الأول للهيئة التطبيعية والثاني لوزارة الشباب والرياضة تأجيل لقاء القوة الجوية، بعد إصابة 14 لاعباً من "الأنيق" بفيروس كورونا.

وقال الكناني لوكالة شفق نيوز، "لم يتم الرد على الكتابين".

واضاف انه في حال أصرت التطبيعية لعب فريقنا فإنهم من يتحملون ما سيحدث للاعبين، حيث سيضطر النادي لإشراك اللاعبين ال14.

واتصلت شفق نيوز بلجنة مسابقات اتحاد الكرة التي اكدت أن المباراة قائمة بموعدها اليوم الجمعة ولا تأجيل لها.

وتقام مباراة اليوم بين الطلبة والقوة الجوية في الساعة الخامسة عصرا على ملعب احمد راضي لحساب الجولة 36 لدوري الكرة الممتاز.

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