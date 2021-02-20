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الطلبة تعلن انتهاء محنة محترف يمني كان يأكل "الفلافل" يومياً

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-20T19:01:21+0000
الطلبة تعلن انتهاء محنة محترف يمني كان يأكل "الفلافل" يومياً

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الطلبة، يوم السبت، عن حل "أزمة" المحترف اليمني مفيد جمال بعد تصريحات له أثارت جدلاً واسعا في الشارع الرياضي.

وقال مشرف نادي الطلبة وميض خضر لوكالة شفق نيوز، إن "الهيأة الادارية لنادي الطلبة الرياضي سلمت المستحقات المالية للاعب فريقها الكروي، المحترف اليمني مفيد جمال ومنحته كتاب الاستغناء".  

واضاف أن "إدارة النادي تكفلت بضيافة اللاعب لغاية حصوله على عقد جديد مع احد الاندية وفي حال عدم حصوله على فرصة عمل مع نادي اخر ستتكفل بدفع تذاكر سفره الى بلده اليمن".

وكان اللاعب اليمني مفيد جمال قد قال في تصريحات صحفية، إن إدارة نادي الطلبة لم تعطهِ مستحقاته المالية وإنه بقي يأكل "الفلافل" في بغداد على مدى أيام لعدم توفر أموال لديه.

ورداً على تلك التصريحات هاجمت الصحف اليمنية موقف نادي الطلبة، اذ يعد جمال لاعباً في صفوف المنتخب اليمني.

وأمس الجمعة، تبرع رئيس نادي الناصرية بسيارة جديدة للمحترف اليمني.

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