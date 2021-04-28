سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الطلبة.. الفريق الجماهيري في وضع "حرج" ومهدد بالهبوط

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-28T09:05:28+0000
الطلبة.. الفريق الجماهيري في وضع "حرج" ومهدد بالهبوط

شفق نيوز/ اعتبر حسن احمد مدرب نادي الطلبة لكرة القدم، يوم الأربعاء، بأن فريقه الذي يحظى بجمهور عريض وتاريخ عريق بات مهدداً بالهبوط الى مصاف أندية الدرجة الاولى.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "الطلبة أصبح مهددا بالهبوط للدرجة الاولى، والوضع حرج وغير سار"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر ربما سيكون حقيقة بنسبة كبيرة لاسيما وانه لم يتبق للفريق سوى تسع مباريات".

وأضاف أن "الفريق فقد نقاطاً كثيرة رغم تقديمه مستوى مقنعا وخاصة في مبارياته الأخيرة، وحال سوء الحظ حائلا أمام تسجيل الاهداف المحققة".

وأوضح أحمد أن "الظرف الذي مر على الطلبة بعدم توفر المال وتغيير الادارة وتخبطاتها وعدم الاستقرار كانت من اهم الاسباب التي ادت الى تراجع نتائج الفريق".

وانتهى في منتصف ليلة امس لقاء فريق نادي النجف وضيفه الطلبة بفوز النجف بهدفين دون مقابل في ثاني مباريات الجولة التاسعة والعشرين لدوري الكرة الممتاز.

سجل هدف النجف الاول اللاعب طاهر حميد في الدقيقة 15 من زمن الشوط الاول ، وعزز لاعب النجف احمد لفته النتيجة لصالح فريقه بعد تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 46 من عمر اللقاء 

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 54 بالمركز الثاني مؤقتاً وتجمد رصيد فريق نادي الطلبة عند النقطة 27 بالمركز السابع عشر.

related

الكرخ يفوز على الطلبة بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-01-01 19:14:42
الكرخ يفوز على الطلبة بدوري الكرة الممتاز

القوة الجوية يفوز بنتيجة كبيرة على زاخو في دوري الكرة الممتازة

Date: 2021-03-20 15:30:58
القوة الجوية يفوز بنتيجة كبيرة على زاخو في دوري الكرة الممتازة

ادارة الميناء تقرر اعفاء مدرب الفريق الأول وتكلف مساعده لقيادة دفة السفانة

Date: 2021-04-10 19:02:15
ادارة الميناء تقرر اعفاء مدرب الفريق الأول وتكلف مساعده لقيادة دفة السفانة

إصابة لاعب بالدوري الكروي الممتاز بفيروس كورونا

Date: 2021-03-10 10:19:14
إصابة لاعب بالدوري الكروي الممتاز بفيروس كورونا

الاندية العراقية الممتازة تعرض شروطها على الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم

Date: 2021-04-02 15:34:14
الاندية العراقية الممتازة تعرض شروطها على الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم

فوز نفط البصرة وتعادل القاسم مع الكهرباء في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-04-17 15:35:17
فوز نفط البصرة وتعادل القاسم مع الكهرباء في دوري الكرة الممتاز

رغم نفي الشرطة حادثة الاعتداء.. الديوانية يتقدم بشكوى رسمية لردع "الشرذمة"

Date: 2021-03-16 08:51:10
رغم نفي الشرطة حادثة الاعتداء.. الديوانية يتقدم بشكوى رسمية لردع "الشرذمة"

النفط يعادل السماوة في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-04-08 15:08:16
النفط يعادل السماوة في دوري الكرة الممتاز