"الطلاب" يقسوّن على الكهرباء بثلاثية نظيفة بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة على الكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء في الساعة التاسعة والنصف مساءً وانتهت لصالح الطلبة بنتيجة 3-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدفين دون مقابل، سجل الهدف الأول علي مهدي في الدقيقة 18، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب مهدي كامل بالدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني أضاف الطلبة هدفاً ثالثاً عن طريق اللاعب محمد جواد في الدقيقة 78.

وشهد اللقاء طرد لاعب الطلبة زيد إسماعيل في الدقيقة 73 ليكمل "الأنيق" المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 49 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 39 بالمركز 12.