الطقس يهدد مواجهة العراق وفرنسا في المونديال

شفق نيوز- متابعة

تترقب الجماهير العراقية مصير المواجهة المرتقبة مع المنتخب الفرنسي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026، في ظل توقعات جوية قد تؤثر على سير المباراة المقررة في مدينة فيلادلفيا الأميركية.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى احتمال ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 33 درجة مئوية، بالتزامن مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية متوقعة في المدينة المستضيفة للمباراة.

وتزايدت المخاوف بشأن تأثير الأحوال الجوية على اللقاء بعد اضطرار المنتخب الفرنسي إلى إيقاف إحدى وحداته التدريبية مؤخراً بسبب عاصفة رعدية ضربت المنطقة.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يتم تعليق المباريات بشكل فوري عند رصد صواعق رعدية بالقرب من الملعب، ولا يُسمح باستئناف اللعب إلا بعد مرور 30 دقيقة كاملة من دون تسجيل أي نشاط رعدي جديد.

وتتجه الأنظار إلى الساعات التي تسبق المباراة لمعرفة ما إذا كانت الظروف الجوية ستؤثر على إقامة المواجهة أو مجرياتها، في لقاء يعد مهماً لحسابات صدارة المجموعة التاسعة.