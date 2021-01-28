الطائرة الممتاز.. هذه نتائج 6 مباريات بمنافسات التجمع الثاني

شفق نيوز/ جرت يوم الخميس ست مباريات ضمن لمنافسات التجمع الثاني لبطولة اندية الدرجة الممتازة للمجموعتين A وB، والتي تتواصل للمدة من الثالث والعشرين من الشهر الحالي ولغاية التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

واسفرت النتائج عن فوز نادي الصناعة على نادي البيشمركة بثلاث اشواط مقابل شوط واحد ضمن مباريات المجموعة A، ونادي الجيش يفوز على نادي بلد بثلاث اشواط مقابل لاشيء ضمن مباريات المجموعة B، وفوز نادي الحبانية على نادي دوكان بثلاث اشواط مقابل شوط واحد ضمن مباريات المجموعة A.

كما فاز نادي اربيل على نادي حديثة بثلاث اشواط مقابل شوط واحد ضمن مباريات المجموعة B ، وفوز نادي القاسم على نادي مصافي الشمال بثلاث اشواط مقابل لاشيء ضمن مباريات المجموعة A، ونادي غاز الجنوب فاز على نادي البحري بثلاث اشواط مقابل شوط واحد ضمن مباريات المجموعة B.

ويتصدر الشرطة المجموعة A مناصفة مع البيشمركة الذي يحل ثانياً بفارق النقاط ولكل منهما عشرة انتصارات من عشرة مباريات، وفي المجموعة B يتصدر غاز الجنوب من عشرة انتصارات من عشر مباريات .