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الطائرة الممتاز.. فوز البيشمركة والشرطة والجيش والبحري

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-16T19:32:10+0000
الطائرة الممتاز.. فوز البيشمركة والشرطة والجيش والبحري

شفق نيوز/ جرت يوم الثلاثاء أربع مواجهات ضمن منافسات دوري الطائرة الممتاز في قاعة البيشمركة في السليمانية.

وفي أولى المواجهات حقق البيشمركة الفوز على أربيل بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (25-19) (25-0) (20-25) (25-19)، وفي مباراة أمتدت لخمسة أشواط.

كما فاز الشرطة بصعوبة على الصناعة بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع (25-12) (21-25) (25-16) (24-26) (15-13).

فيما حقق الجيش فوزا سهل على الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-17) (25-21) (25-10).

وفي ديربي البصرة المثير، حقق البحري الانتصار على جارهِ غاز الجنوب بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع (20-25) (25-14) (23-25) (25-21) (15-12).

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