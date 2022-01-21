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الطائرة الممتاز.. انتصارات للبحري وغاز الجنوب والبيشمركة والجيش

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-21T18:03:20+0000
الطائرة الممتاز.. انتصارات للبحري وغاز الجنوب والبيشمركة والجيش

شفق نيوز/ حققت فرق البحري وغاز الجنوب والبيشمركة والجيش، يوم الجمعة انتصارات ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وحقق فريق البيشمركة اليوم الجمعة فوزا سهلاً على فريق اربيل بثلاثة اشواط دون رد في المباراة التي جرت احداثها في قاعة البيشمرگة بمحافظة السليمانية.

وكانت نتيجة الاشواط على النحو الاتي (25- 16) و(25-19) و (25- 21).

وفي القاعة ذاتها تمكن الجيش من هزيمة مصافي الشمال بثلاثة أشواطٍ لاثنين. 

الجيش دخل المباراة بقوة وتمكن من كسب الشوطين الاول والثاني ( 25-17) و (25-20) الا ان مصافي الشمال تمكن من تعديل الكفة في الشوطين الثالث والرابع ( 25-23) و (25-22) وفي الشوط الحاسم لملم الجيش اوراقه وحسم المباراة (15-11).

وفي البصرة، حسم وتحديدا في القاعة الاولمبية تمكن البحري من التغلب على الشرطة بثلاثة اشواط لاثنين في مباراة مثيرة.

تقدم الشرطة اولا (26-24) وعادل البحري (25-21) وعاد الشرطة مجددا للتقدم (25-20) الا ان البحري اوقف المد الاخضر وحسم الرابع والخامس لمصلحته ( 25 - 22) و (15-13).

وفي قاعة الزبير تمكن غاز الجنوب من الفوز على الحبانية بثلاثة اشواط دون رد كانت على النحو الاتي ( 25- 16) و ( 25-22) و (25-17).

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