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الطائرة الممتاز.. الشرطة يعتلي الصدرة بفوز مثير على ملاحقه البيشمركة

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-29T20:02:42+0000
الطائرة الممتاز.. الشرطة يعتلي الصدرة بفوز مثير على ملاحقه البيشمركة

شفق نيوز/ حقق نادي الشرطة، يوم الجمعة، فوزاً مثيراً على البيشمركة بثلاثة أشواط مقابل شوطين ليحسم صدارة المجموعة (A) في الدوري الممتاز لكرة الطائرة.

وضمن المنافسات ذاتها في المجموعة B فاز نادي القاسم على دوكان 3-2 شوط ، وفي المجموعة A فاز الحبانية على الصناعة 3-2 شوط.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد كرة الطائرة علي عنب لوكالة شفق نيوز، إن "فريق الشرطة انفرد بصدارة المجموعة بعد ان كان متساويا مع البيشمركة بالفوز والاشواط باستثناء نقطة جعلت الشرطة بالصدارة واليوم حسمها بالفوز لينفرد بصدارة المجموعة (A)".

واوضح عنب انه "مع ختام الجولة للمجموعة A حسمت اربع فرق تاهلها لدور الثمانية وهي الشرطة اولا ، والبيشمركة ثانيا والحبانية ثالثاً والصناعة رابعاً".

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