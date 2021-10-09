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الطائرة العراقية تتعرض لاول خسارة امام مضيفها التايلندي

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-09T11:27:35+0000
الطائرة العراقية تتعرض لاول خسارة امام مضيفها التايلندي

شفق نيوز/ تعرض فريق "غاز الجنوب" لكرة الطائرة العراقي، لأول خسارة اما مضيف بطولة الاندية الاسيوية "نوخون راتشاسيما" التايلندي

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فريق نادي غاز الجنوب ممثل الطائرة العراقية خاض مباراته الثانية امام نادي نوخون راتشاسيما التايلندي في بطولة الاندية الاسيوية التي انطلقت امس في العاصمة التايلندية بانكوك وتستمر لغاية الخامس عشر من الشهر الحالي، وانتهى اللقاء بفوز نوخون راتشاسيما 3-1 اشواط.

وخسر غاز الجنوب الشوط الاول بنتيجة 30-28 نقطة  امام مستضيف البطولة نادي نوخون راتشاسيما التايلندي.

وعدل فريق غاز الجنوب النتيجة بشوط مقابل شوط لنادي نوخون راتشاسيما التايلندي بعدما حسم الشوط الثاني لصالحه 29-27 نقطة .

بينما خسر غاز الجنوب  الشوط الثالث 25-21 نقطة  ليتاخر بنتيجة المباراة شوط مقابل شوطين لنادي نوخون راتشاسيما التايلندي.

وفي الشوط الرابع والاخير فاز التايلنديون 25 - 20 لتنتهي المباراة تايلندية بنتيجة 3 - 1 اشواط .

ويخسر غاز الجنوب  امام نادي نوخون راتشاسيما التايلندي بشوط مقابل ثلاثة في ثاني مبارياته ضمن البطولة الاسيوية للاندية.

وكان غاز الجنوب حقق فوزه الاول في بطولة آسيا للاندية بالكرة الطائرة على حساب الماتي الكازاخستاني 3-2.

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