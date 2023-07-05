الطاولة العراقي يسمي قائمة منتخبه ليغادر إلى الجزائر

شفق نيوز/ سمى الاتحاد العراقي لكرة الطاولة منتخبه الوطني الذي سيمثل العراق في الدورة العربية التي تنطلق في الجزائر مساء اليوم الأربعاء، والذي حدد موعد مغادرته بغداد متوجها الى الجزائر بعد غدٍ الجمعة .

وقال امين سر اتحاد الطاولة هيفي طه احمد لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب العراقي سيغادر بغداد بعد غدٍ الجمعة متوجها الى الجزائر للمشاركة في منافسات لعبة كرة الطاولة التي ستحدد يوم انطلاقها اللجنة المنظمة وحسب ترتيب الفعاليات التي قسمت على ايام الدورة التي تقام للمدة من 5-15 من هذا الشهر .

وكشف هيفي عن القائمة النهائية للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني العراقي والذي تألف من اللاعبين امير ثامر ومحمد زياد وعمر اياد وزياد نوزاد وحسين علي عكاش واللاعبات مينا حسن ونسمة مؤيد ونبأ سمير وسجا مجيد واسماء علي .

وبين ان الاتحاد كان قد سمى الملاك التدريبي لقيادة المنتخب والذي تالف من حكمت جواد وعقيل جبار ومحمد حسن صمد وبهنام توفيق اضافة الى حكم واحد هو حسن عبد الهادي نهيمص.

واشار الى ان المنتخب أقام معسكره التدريبي الخارجي الأخير في مدينة سرندج الايرانية للمدة من 16-27 من شهر حزيران الماضي وحاليا يواصل تدريباته في بغداد استعدادا للمنافسات المقبلة .

ويشارك 3500 رياضي ورياضية من 22 بلداً عربياً في دورة الألعاب العربية، التي تستضيفها الجزائر بين الـ 5 والـ15 من تموز 2023.