الضائقة المالية تهدد بإلغاء مشاركة العراق ببطولة دولية للكيكو شنكاي.. صور

شفق نيوز/ حذر بطل لعبة الكيكو شنكاي العراقي مصطفى وهيب، يوم الثلاثاء، من إلغاء مشاركة العراق في بطولة آسيا للعبة بسبب الضائقة المالية.

وقال وهيب لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العالمي للكيكو شنكاي اختاره ليكون وجهاً اعلانياً لبوستر بطولة اسيا في كازاخستان التي سنتطلق في العاشر من ايار المقبل".

وأضاف، أن "اكثر من 30 دولة ستشارك في البطولة إلا ان العراق مهدد بعدم المشاركة في البطولة بسبب عدم توفير الدعم المالي".

وتابع وهيب ان "موقف الاتحاد جيد جدا وايجابي معنا لكن ليس لدينا ميزانية منذ سنتين ومن الصعب دعمنا ببطولة عالمية مع عدم توفر المال".

وقال ، إن "هذه المعاناة مستمرة مع كل اقتراب موعد بطولة لعدم صرف ميزانية لانشطة اتحادنا رغم بروز ابطال عراقيين على مستوى عالمي، موضحاً انه "سبق وان واحهنا نفس المعاناة في بطولة العالم التي اقيمت في بولندا وقد ناشدت بها رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي وتدخل مكتبه بحل الموضوع وشاركت على حساب الحكومة ، واليوم مشاركتي ايضاً مهددة وللاسف المعاناة مستمرة والجهات المعنية لاتبالي ولا نعلم الى متى تبقى الالعاب الفردية مهملة من قبل الحكومة وهذي الألعاب هي الاكثر إنجازاً".

وتابع حديثه، "اناشد رئيس الوزراء مره ثانية للتدخل وحل الازمة الي ترافقني منذ دخولي الى هذه الرياضة وانا بطل اسيا بحصولي على الذهب لسنتين على التوالي 2015 و2016 في ايران وبطل العرب سنتين متتاليتين 2017 في لبنان و2018 في تونس وصاحب أسرع ضربة قاضية من قبل الاتحاد الدولي لسنتين على التوالي وبطل الشرق الاوسط وبطل العراق لسنوات عديدة وذهبية بطولة اذربيجان الدولية 2019 العالم .

وتساءل "هل من المعقول ان يحتفي الاتحاد الاسيوي والدولي بالبطل العراقي والحكومة تهمله !"، مؤكداً "اذا لم احصل على رعاية سأشارك في البطولة المقبلة على حسابه الخاص من اجل رفع اسم العراق".