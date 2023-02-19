الضائقة المالية تجبر أربعة اندية عراقية على الانسحاب من دوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأحد، انسحاب أربعة اندية من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد لأسباب مالية.

وقال عضو المكتب الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، إن "اندية المسيب الحلي والكوفة النجفي والتعاون الانباري وبلدية البصرة، انسحبت رسميا من الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد".

واضاف ان "انسحاب الفرق الاربعة جاء بسبب الضائقة المالية التي تمر بها ادارات الاندية الاربعة"، مبينا ان "الاندية المذكورة قدمت اعتذارها للاتحاد بشكل رسمي عن المواصلة في المنافسات".

واشار عبد الرضا الى ان "11 ناديا سيتواصل منافسات الدوري الممتاز".

ولفت ان "رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد احمد رياض التقى بمحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري الخميس الماضي، وتم الاتفاق على اقامة الادوار المقبلة من منافسات الدوري الممتاز للعبة في كركوك".

واوضح انه "تم تهيئة القاعة الكبرى في المحافظة لاحتضان المنافسات بالتنسيق مع الاتحاد الفرعي في محافظة كركوك".

وكان الاتحاد العراقي لكرة اليد قرر تأجيل انطلاق مباريات المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2022-2022 إلى يوم الجمعة 2023-2-24 وذلك لتزامن مباريات الدوري مع الزيارة المليونية لوفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم.