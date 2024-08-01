الصين في صدارة ترتيب الأوسمة للمشاركين في أولمبياد باريس بإحصائية اليوم

شفق نيوز/ ‏تصدر الوفد الرياضي الصيني جدول ترتيب الأوسمة في آخر تصنيف جرى اليوم الخميس، في أولمبياد باريس 2024، حيث وصل مجموعة اوسمته إلى 19 وساماً منوعاً، تسعة ذهبية وسبع فضيات و3 نحاسيات.

وجاء منتخب فرنسا ثانياً وجمع 26 وساماً ثمانية ذهبيات وعشرة فضيات و8 نحاسيات بينما جاء اليابان بالمركز الثالث وجمع 15 وساماً ثمانية ذهبيات وثلاثة اوسمة فضية و4 نحاسيات وأستراليا رابعاً وجمع 16 وساماً سبعة ذهبيات وستة فضيات وثلاثة نحاسيات.

وفي المركز الخامس جاءت إنجلترا برصيد 17 وساماً ستة ذهبيات وستة فضيات وخمسة اوسمة نحاسية وحلت كوريا الجنوبية بالمركز السادس برصيد 12 وساماً ستة ذهبيات وثلاثة فضيات وثلاثة نحاسيات.

وفي المركز السابع ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 30 وساماً خمسة ذهبيات و13 فضية و12 نحاسية، وبعدها إيطاليا بالمركز الثامن بمجموع 13 وساماً، ثلاثة ذهبيات وستة فضيات وأربعة نحاسيات.

وحلت كندا بالمركز التاسع وجمع سبعة اوسمة اثنان ذهبية واثنان فضية وثلاثة اوسمة نحاسية ، وجاء الوفد الرياضي الألماني بالمركز العاشر وجمع ستة أوسمة ذهبيتان وفضيتان ونحاسيتان.