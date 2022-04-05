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الصناعة يخطف ثلاث نقاط من عقر دار الميناء

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-05T21:45:30+0000
الصناعة يخطف ثلاث نقاط من عقر دار الميناء

شفق نيوز/ تمكن فريق الصناعة من تحقيق الفوز على مضيفه الميناء بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز.

جاء الهدف الوحيد في المباراة للصناعة في الدقيقة 46 من الشوط الثاني عن طريق اللاعب حيدر حسين، في المباراة التي على ملعب الفيحاء في الساعة العاشرة مساءً.

وبهذه النتيجة رفع الصناعة رصيده للنقطة 32 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 16 بالمركز التاسع عشر.

وتستمر منافسات الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز اليوم الأربعاء بإقامة مباراتين الاولى على ملعب زاخو بين فريقي اصحاب الارض والجمهور زاخو وضيفه الديوانية في الساعة الثالثة والنصف، أما اللقاء الثاني فيجمع فريق نادي نفط البصرة وضيفه الطلبة على ملعب الفيحاء في الساعة العاشرة مساءً.

وتقام ثلاث مواجهات في اليوم الأخير من الجولة يوم غد الخميس تجمع الاولى الكرخ مع ضيفه القاسم على ملعب أحمد راضي في الساعة الثالثة والنصف عصرا، بينما تقام مباراتان في الساعة العاشرة مساءً تجمع الاولى فريق نادي اربيل مع ضيفه الكهرباء على ملعب فرانسو حريري، بينما تجمع الثانية فريقا الزوراء ونفط ميسان على ملعب الزوراء.

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