الصناعة يجتاز الديوانية ونفط ميسان يتغلب على القاسم في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الصناعة من التغلب على فريق الديوانية، فيما اجتاز نفط ميسان نادي القاسم، يوم السبت، في اليوم الأول من منافسات الجولة 12 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب الصناعة في بغداد ضيّف أصحاب الأرض والجمهور فريق نادي الديوانية في الساعة الثانية ظهراً، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وشهد الشوط الثاني غزارة بالأهداف سجلها كلا الفريقين، وسجل الديوانية أولاً عن طريق اللاعب علي كريم في الدقيقة 53، وتمكن لاعب الصناعة رضا نصر الله من تعديل النتيجة في الدقيقة 67، ليعود لاعب الديوانية حسين نجم من ترجيح كفة فريقه في الدقيقة 72، ونجح لاعب نادي الصناعة عماد محسن من تعديل النتيجة في الدقيقة 85، وفي الدقيقة 88 عاد اللاعب نفسه ليسجل هدف الفوز للصناعة.

وبهذه النتيجة رفع الصناعة رصيده للنقطة الخامسة ليصعد إلى المركز 19، فيما تجمد رصيد الديوانية عند النقطتين وهبط للمركز 20.

وفي الساعة الثانية ظهراً أيضاً انطلقت مباراة فريق نفط ميسان ونادي القاسم على ملعب الأول، وانتهى الشوط الاول بتقدم نفط ميسان بهدفين دون رد للقاسم سجل الهدف الاول عن طريق حسين مطر في الدقيقة 32، بينما سجل وسام سعدون الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل وسام سعدون هدفاً ثالثاً لنفط ميسان في الدقيقة 53، بينما سجل القاسم هدفه الوحيد في الدقيقة 62 عن طريق المحترف فوستين اوستكمانا.

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 21 في المركز الخامس مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 12 بالمركز الثالث عشر أيضاً مؤقتاً لحين ختام منافسات الجولة.