الصناعة يتوج بطلاً لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ توّج فريق الصناعة بطلا لدوري الدرجة الأولى، يوم الجمعة، بعد فوزه على فريق نادي نوروز بهدف دون رد.

وجاء هدف الصناعة في الشوط الثاني ليتوج الصناعة بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم 2020-2021 .

وقررت الهيأة التطبيعية منح الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى للموسم 2020-2021 مبلغاً قدره خمسين مليون دينار عراقي، والثاني ثلاثين مليون دينار عراقي.

وأكدَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان لوكالة شفق نيوز؛ أن تخصيص المبالغ المالية للفائزين يأتي من باب دعم فرق دوري الدرجة الأولى التي بذلت الكثير من الجهود أثناء منافسات الدوري للموسم الحالي، وأسهمت بالارتقاء بالمستوى الفني للمباريات.

وأضافَ بنيان؛ نتطلع في الموسم المقبل إلى أن يقام دوري الدرجة الأولى بنظام الدوري العام، ويلعب من مرحلتين لزيادة المنافسة واتساع رقعتها.

واختتمَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، حديثه بالقول: إن دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي شهد العديد من المباريات التي حفلت بالإثارة والندية، وقدمت الفرق المستويات الفنية الجيدة، وفي اختتام الدوري أبارك جهودهم السخية وأثني على فريقي الصناعة ونوروز اللذين وصلا الى الدوري الممتاز للموسم المقبل.