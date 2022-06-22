الصناعة يتغلب على نفط الوسط في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الصناعة من تحقيق الفوز، مساء الاربعاء، على مضيفه نفط الوسط بنتيجة 2-1 في مباراة دوري الكرة العراقي الممتاز

وسجل نفط الوسط أولاً في الدقيقة 14 عن طريق مهند عبد الرحيم، وجاء هدف التعديل للصناعة في الدقيقة 21 عن طريق ماجد لفتة كريم، وفي الدقيقة 60 سجل الصناعة هدف التقدم عن طريق اثير صالح.

وضيّف ملعب النجف الدولي مباراة نفط الوسط وضيفه فريق نادي الصناعة ضمن منافسات الجولة 37 لدوري الكرة الممتاز .

ورفع الصناعة رصيده للنقطة 40 بالمركز 15 وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 63 بالمركز الرابع .