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الصناعة وعفك يتصدران.. هذه نتائج 7 مواجهات لدوري التأهيل

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-03T18:00:29+0000
الصناعة وعفك يتصدران.. هذه نتائج 7 مواجهات لدوري التأهيل

شفق نيوز/ جرت يوم الخميس سبع مواجهات ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز للمجموعة الثانية.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي دهوك على ضيفه فريق نادي ميسان 3-0، وتعادل المتصدر فريق نادي الصناعة مع ضيفه فريق نادي سامراء من دون اهداف.

وفاز فريق نادي المرور على ضيفه فريق نادي الاتفاق بنتيجة 4-2، كما تغلب فريق نادي صليخ على مضيفه فريق نادي اكاد 2-0.

وتعادل فريق نادي الناصرية مع ضيفه فريق نادي بابل بنتيجة 1-1، كما تعادل فريق نادي البيشمركة مع فريق نادي ديالى بنتيجة 1-1، وفاز فريق نادي الرمادي على فريق نادي البحري 1-0 .

ويتصدر فريق نادي الصناعة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة ، بينما يتصدر فريق نادي عفك ترتيب المجموعة الاولى برصيد 17 نقطة.

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