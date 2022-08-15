الصناعة والحدباء والرفاعي ونوروز أبطالاً للمرحلة الثالثة بالدراجات

شفق نيوز / اختتمت في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بطولة المرحلة الثالثة من الدوري العراقي بالدراجات بمشاركة فئات المتقدمين والشباب والناشئين والنساء.

وقال ساجد سليم المنسق الإعلامي لوكالة شفق نيوز إن "البطولة شهدت مشاركة واسعة من مختلف المحافظات، وأسفرت نتائجها النهائية عن فوز فريق الصناعة بالمركز الأول وكوية بالمركز الثاني وأربيل ثالثاً لفئة المتقدمين".

وأضاف سليم أن "منافسات الشباب اسفرت عن فوز نادي الحدباء من الموصل اولاً وجاء دهوك ثانيا والصناعة ثالثاً".

وتابع سليم أن "في منافسات الناشئين جاء نادي الرفاعي بالترتيب الأول ونادي الدفاع الجوي بالمركز الثاني واربيل احتل الترتيب الثالث".

وفي منافسات النساء فقد "أحرز نادي نوروز المركز الأول، وأربيل ثاني الترتيب، والاعظمية جاء بالمركز الثالث".