الصناعة "الغريق" يتعادل مع الكرخ في الجولة الأخيرة من الدوري

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الصناعة مع ضيفه فريق نادي الكرخ، اليوم الجمعة، بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري الكرة الممتاز.

وجرت المباراة على ملعب نادي الصناعة عند الساعة الخامسة.

سجل الصناعة، هدفه في الدقيقة 30 عن طريق محمد عدنان دوحي، وفي الدقيقة 52 جاء هدف التعديل للكرخ عن طريق المحترف لوكاس شالون.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده 51 بالمركز التاسع، ورفع الصناعة الذي ودع الدوري الممتاز برصيد 28 بالمركز 19.