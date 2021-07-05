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الصناعات يعود بنقطة ثمينة من ميسان ويحافظ على آماله في الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-05T19:01:19+0000
الصناعات يعود بنقطة ثمينة من ميسان ويحافظ على آماله في الممتاز

شفق نيوز / تعادل فريق الصناعات الكهربائية مع مضيفه نفط ميسان، بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الممتاز لكرة القدم .

سجل فريق نادي نفط ميسان أولاً عن طريق ناصر حمودة، في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وعادل محمود أحمد النتيجة للصناعات بعد تسجيله هدفاً في الدقيقة 20.

وبعد مرور خمس دقائق عاد ناصر حمودة ليسجل هدف التقدم لنفط ميسان، وقبل نهاية اللقاء بدقيقة واحد، سجل فريق الصناعات الكهربائية هدف التعديل.

وبهذه النتيجة رفع الصناعات رصيده للنقطة 33 بالمركز الثامن عشر، كما رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 39 بالمركز الرابع عشر.

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