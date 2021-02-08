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الصناعات الكهربائية يفوز على اربيل في افتتاح الجولة الـ18 لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-08T12:59:52+0000
الصناعات الكهربائية يفوز على اربيل في افتتاح الجولة الـ18 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ ضيف ملعب نادي الصناعة في بغداد، يوم الاثنين، المباراة الافتتاحية للجولة الثامنة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، والتي جمعت فريقي الصناعات الكهربائية وضيفه نادي اربيل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المباراة انتهت بفوز فريق الصناعات بهدفين دون رد، وجاء الهدفان في الشوط الثاني من المباراة سجلهما مصطفى محمود، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف.

وأشار مراسلنا إلى ان بهذه النتيجة رفع الصناعات رصيده الى 14 نقطة، وعلى الرغم من الفوز ظل الصناعات بالمركز الأخير.

ولفت إلى أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب الصناعات الكهربائية زيد طاهر في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء اثر تلقيه بطاقة حمراء.

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 17 برصيد خمسة وثلاثين نقطة يليه الزوراء ثانيا برصيد 32 نقطة، وبنفس النقاط يحتل الشرطة المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزوراء.

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