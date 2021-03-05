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الصناعات الكهربائية يصعق القوة الجوية بفوز مفاجئ

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-05T13:04:57+0000
الصناعات الكهربائية يصعق القوة الجوية بفوز مفاجئ

شفق نيوز/ تمكن فريق الصناعات الكهربائية، يوم الجمعة، من التغلب على متصدر الدوري الممتاز القوة الجوية، ضمن منافسات الدوري الممتاز في الجولة الـ22.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان فريق الصناعات الكهربائية صاحب الترتيب الأخير، تغلب على متصدر ترتيب الفرق بهدفين لهدف.

وسجل هدفي الصناعات الكهربائية اللاعب مصطفى محمود بينما قلص حمادي احمد النتيجة بتسجيله هدف الجوية الوحيد في الشوط الثاني.

وعلى الرغم من خسارة الجوية؛ إلا أنه ما زال متصدرا ترتيب الفرق برصيد 47 نقطة، فيما ارتفع رصيد الصناعات 22 نقطة للمركز الثامن عشر.

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