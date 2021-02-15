الصناعات الكهربائية تتعاقد مع موريتاني والكهرباء يعزز صفوفه بلاعب محلي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الصناعات الكهربائية، يوم الاثنين، عن تعاقدها مع لاعب محترف من موريتانيا، في وقت اعلن فيه نادي الكهرباء تعزيز صفوفه بلاعب محلي.

وقال رئيس الهيئة الادارية للنادي علي خلف لوكالة شفق نيوز ، "لقد وصل المحترف الموريتاني ابراهيم الشيبان الى العراق وتم التعاقد معه رسميا لتمثيل كرة النادي للمرحلة الثانية".

واضاف ان "الشيبان سينخرط لتدريبات الفريق يوم غد وتم تهيئة له كل متطلباته الخاصة". واوضح ان "ادارة النادي تسعى من خلال تعاقداتها مع لاعبين محليين جدد ومحترفين للخروج بنتائج افضل والتخلص من قعر الدوري والقاء في دوري الكبار".

ويحتل الصناعات الكهربائية في منافسات الدوري الممتاز المركز الاخير برصيد 15 نقطة.

من جانب اخر اعلنت ادارة نادي الكهرباء عن تعاقدها مع لاعب من نادي الكرخ الرياضي لتمثيل فريقها للمرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز .

وقال المنسق الاعلامي لنادي الكهرباء خيام الخزرجي لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة الكهرباء تعاقدت مع اللاعب سامر ماجد لضخ الفريق بلاعبين شباب جيدين وتقوية خطوط الفريق للمرحلة الثانية".

ويحتل الكهرباء المركز الرابع عشر ويمتلك 20 نقطة.