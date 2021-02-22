"الصناعات الكهربائية" العراقي يتعاقد مع محترف ارجنتيني

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الصناعات الكهربائية، يوم الاثنين، عن تعاقدها مع محترف ارجنتيني لتمثيل فريقها الكروي للمرحلة الثانية في الدوري العراقي الممتاز .

وقال علي خلف رئيس النادي لوكالة شفق نيوز، إن الادارة تعاقدت رسمياً مع المحترف الارجنتيني خوسي سردون الذي وقع على كشوفات الصناعات لتمثيل الفريق للمرحلة الثانية .

واضاف خلف، أن اللاعب انضم للصناعات الكهربائية قادماً من نادي رامبلا جونيور الأوروغوياني وسيكون إضافة جيدة للصناعات، موضحاً أنه سينضم لتدريبات الفريق الى جانب زملاءه .

ويواجه فريق نادي الصناعات الكهربائية فريق النفط على ملعب الصناعة يوم غد الثلاثاء في الساعة الثانية من بعد الظهر في انطلاق منافسات المرحلة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم .