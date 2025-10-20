الصليخ يتوج بلقب دوري كرة القدم لأندية بغداد دون 17 عاماً

شفق نيوز- بغداد

توّج فريق الصليخ لكرة القدم دون 17 عاماً، مساء اليوم الاثنين، بلقب دوري أندية بغداد بعد فوزه على فريق التاجي بنتيجة 3-1.

وجرت المباراة النهائية على ملعب التاجي في العاصمة بغداد عصر اليوم، وتوج الصليخ بلقب البطولة بجدارة، وذلك بعد أداء متميز طوال مشواره وتحقيقه الانتصارات خلال منافسات البطولة.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً لافتاً وأجواءً حماسية، حيث قدم لاعبو الصليخ أداءً منضبطاً ومهارياً مكنهم من حسم اللقاء لصالحهم.