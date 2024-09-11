الصقور ينهون معسكرهم التركي ويستعدون للقاء "التين أسير" التركمانستاني

شفق نيوز/ أنهى فريق نادي القوة الجوية، معسكره التدريبي في مدينة أنطاليا التركية والذي استمر لمدة أسبوعين تحضيراً لبطولة أبطال آسيا ودوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025.

وقال هيثم كاظم نائب رئيس النادي لشفق نيوز ان الفريق سيأخذ راحةً يوماً واحداً ويبدأ تدريباته في بغداد يوم غد الخميس استعدادا للبطولتين المرتقبتين.

واضاف ان ابواب النادي ستكون مفتوحة للجمهور لمتابعة فريقه وهو يجري تدريباته ويخوض مبارياته الاستعدادية .

وبين كاظم ان فريق القوة الجوية سيواجه فريق ألتين أسير التركمانستاني يوم الأربعاء المقبل على ملعب المدينة ضمن الجولة الأولى لبطولة أبطال آسيا.

واشار الى ان فريق القوة الجوية سيخوض مباراة ودية بعد غدٍ الجمعة مع أحد الأندية قبل لقائه الآسيوي المرتقب .

يذكر أن الفريق الجوي خاض مباراتين وديتين في معسكر أنطاليا، والذي شهد تدريبات بدنية وفنية مكثفة بواقع وحدتين تدريبية صباحية ومسائية بهدف رفع الجاهزية القصوى بقيادة المدرب القطري وسام رزق.