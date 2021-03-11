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الصقور ينهشون النوارس بثنائية نظيفة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-11T15:03:18+0000
الصقور ينهشون النوارس بثنائية نظيفة

شفق نيوز/ في كلاسيكو مثير، استخدمت فيه البطاقات الصفراء والحمراء وطرد لاعب ومدرب؛ واهتزت فيه الشباك، تمكن فريق القوة الجوية، من إلحاق الهزيمة بفريق الزوراء على ملعب الشعب الدولي.

وجاء هدف فريق الجوية الأول في الدقيقة الاضافية الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من كرة قوية سددها المحترف الأردني إحسان حداد لم يتمكن حارس الزوراء علي ياسين من ردها لتعلن عن هدف للقوة الجوية.

وفي الدقيقة 75 سجل براهيم بايش للجوية من راسية رائعة جعلت راضي شنيشل في حيرة من أمره.

وفي الدقيقة 79 طرد حكم اللقاء لاعب الجوية ابراهيم بايش بعد أن أشهر بوجهه البطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة 81 من عمر المباراة؛ طرد حكم اللقاء محمد سلمان مدرب القوة الجوية ايوب اوديشو لاعتراضه على قرار الحكم.

في حين أضاع الزوراء عدة فرص كان أبرزها لمهاجم الزوراء مهند عبد الرحيم في بداية الشوط الثاني فرصة محققة للتسجيل، بعد انفراده بحارس المرمى لكنه تعثر في التسديد.

كما أضاع الزوراء فرصة ثانية من وركلة حرة نفذها ضرغام اسماعيل بشكل جيد في الدقيقة 60 من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة الحارس فهد طالب الذي كان "رجل المباراة" وأنقذ فريقه من عدة فرص محققة.

وبهذه النتيجة عزز القوة الجوية صدارته برصيد 50 نقطة، فيما تجمد رصيد الزوراء عند النقطة الـ41 وتراجع للمركز الثالث.

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