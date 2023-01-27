الصقور ينفردون بصدارة الدوري العراقي بعد فوزهم على الأنيق بهدف وحيد

شفق نيوز/ انفرد فريق نادي القوة الجوية، يوم الجمعة، بصدارة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه فريق نادي الطلبة بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة 13.

وجرت المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً في ملعب الشعب الدولي اليوم الجمعة.

وجاء هدف الفوز لفريق القوة الجوية في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب كريس موغالو.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 28 متمسكاً بالصدارة، بينما تجمد رصيد فريق نادي الطلبة عند النقطة 24 بالمركز الرابع.