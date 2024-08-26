الصقور يعسكرون في تركيا استعداداً لدوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ يغادر، اليوم الإثنين، فريق القوة الجوية متوجهاً إلى تركيا للدخول بمعسكر تدريبي يستمر لمدة عشرة أيام.

وقال هيثم كاظم نائب رئيس النادي لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر يأتي استعداداً لدوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2024-2025 ، ودوري نجوم العراق الذي ينطلق في أيلول المقبل".

واضاف ان "المعسكر التدريبي يستمر في تركيا لمدة اسبوعين تحت اشراف المدرب القطري الجديد وسام رزق ، وسيشهد وحدات تدريبية مكثفة لرفع مستوى جاهزية الفريق قبل الدخول في المعترك الآسيوي المقبل".

وبين كاظم ان "الفريق سيلاقي التين أسير الطاجيكي يوم الأربعاء الموافق 18 أيلول 2024 في اولى مواجهاته ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم".

ويتواجد فريق القوة الجوية في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً أندية التعاون السعودي، الخالدية البحريني، والتين أسير الطاجيكي.

ويتضمن دوري أبطال اسيا الثاني 2024-2025، في المستوى الثاني ، 32 نادياً موزعين على ثماني مجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من أربعة أندية.

وستقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلتين، من 17 أيلول إلى 5 كانون الاول 2024.