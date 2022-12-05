"الصقور" يعزفون لحن الفوز على أوتار القيثارة الخضراء في ديربي الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / حقق فريق نادي القوة الجوية، اليوم الاثنين، الفوز على فريق نادي الشرطة في مباراة القمة الجماهيرية ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ليعتلي قمة الترتيب.

وفي المباراة التي جرت على ملعب الشعب في الساعة الثامنة مساء، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفيما كانت المباراة توشك على لفظ اناسها الأخيرة بالتعادل، فاجأ لاعب القوة الجوية المحترف ويلسون اكاكبو القيثارة الخضراء بهدف في الدقيقة 85، فيما حصل لاعب القوة الجوية حسن رائد على بطاقة حمراء في الدقيقة الاضافية الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع .

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 18 بالمركز الأول، وبقي رصيد الشرطة عند النقطة 13 بالمركز الثامن.