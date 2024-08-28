الصقور يعزز صفوفه بلاعبين كولومبيين والسفانة تكمل تعاقدات المحترفين

شفق نيوز/ عزز نادي القوة الجوية صفوفه بالتعاقد مع اللاعبين الكولومبيين المهاجم كارلوس سيزار ومواطنه كارلوس هنريكي.

وأعلن نادي دهوك عن ضم قلب الدفاع ماسيس آرتين قادماً من سباكين بورغ الهولندي.

بينما وقع المهاجم روان تيليس على كشوفات نادي الكهرباء قادماً من الدوري البرازيلي.

ووصل محترف نادي النجف الغانى دينيس انتوني الى محافظة النجف ليوقع عقده مع النادي رسمياً لموسم واحد.

وأكمل الميناء عدد المحترفين الستة، وتألفت الاسماء من الغابوني، لوفيلو نديلا والتونسي عبد الله العمري، والكونغولي، كوسيندا توسيلا، الزيمبابوي وتاكوارا، والاسبانيين لولو جرانديز، وراؤول بارا، كما تعاقدت بشكل رسمي مع الدولي علاء عبدالزهرة الذي وقع على كشوفات الميناء قادماً من الشرطة.