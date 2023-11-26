الصقور يعتلون صدارة دوري نجوم العراق و دهوك وصيفاً ونفط الوسط يتذيل القائمة

شفق نيوز/ تمسك نادي القوة الجوية بصدارة ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الخامسة برصيد 13 نقطة.

ويلي الصقور في الوصافة، نادي دهوك برصيد 11 نقطة، ثم نادي الشرطة بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط، ونفط ميسان رابعا برصيد 8 نقاط.

وجمعت اربعة اندية سبع نقاط لكن تفاوتت بالمراكز بفارق الأهداف، وهي: نادي نوروز بالمركز السادس ، ونادي الزوراء بالمركز السابع ( مباراة مؤجلة) ، ونادي القاسم ثامناً، والطلبة بالمركز التاسع.

بينما جمعت ثلاثة اندية ست نقاط لكن تفاوتت بالمراكز بفارق الأهداف وهي ، نادي كربلاء بالمركز العاشر ، ونادي زاخو بالمركز الـ 11 ، ونادي النفط بالمركز الـ 12 ، في حين جمعت اربعة اندية خمس نقاط غير انها تفاوتت بالمراكز بفارق الاهداف وهي ، نادي الكرخ بالمركز الـ 13 ، ونفط البصرة بالمركز الـ 14 ، ونادي الكهرباء بالمركز الـ 15 ، ونادي النجف بالمركز الـ 16.

كما جمعت ثلاثة اندية اربع نقاط لكن تفاوتت بالمراكز بفارق الأهداف وهي: نادي اربيل بالمركز الـ 17 ، ونادي امانة بغداد بالمركز الـ 18 ، ونادي الميناء بالمركز الـ 19 ، بينما تذيل نادي نفط الوسط ترتيب الفرق ولديه مباراة مؤجلة ، برصيد نقطتين.