الصقور يعترضون على القيثارة.. ما قصة الرقم 91 ؟

شفق نيوز/ تقدمت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الجمعة، باعتراض رسمي الى اتحاد الكرة العراقي، ضد نادي الشرطة.

وبحسب بيان للنادي، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الاعتراض الذي تقدمت به إدارة الجوية ضد الشرطة، جاء بعد قيام الأخيرة بـ"خرق لوائح مسابقات دوري نجوم العراق، من خلال إشراكه لثلاثة لاعبين محترفين تسلسل منتخبات بلدنهم فوق (91).

ووفق إدارة نادي الجوية، فإن ذلك يعد مخالفة واضحة وصريحة، للمادة (4 – 19) والتي نصت على مشاركة لاعبين اثنين تصنيف بلدانهم (91) فما فوق، وعليه فإن مشاركة هولاء اللاعبين غير قانونية، ومخالفة للوائح المسابقات والتي تم الاتفاق عليها مع الاندية المشاركة بدوري نجوم العراق .

وطالبت إدارة النادي، اتحاد الكرة، باحقاق الحق وتطبيق القانون وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، لأجل إنجاح جميع المسابقات التي تقام تحت خيمة الاتحاد، خدمة للرياضة العراقية.