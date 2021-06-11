الصقور يضربون موعداً مع النوارس في نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ حقق نادي القوة الجوية، يوم الجمعة، الفوز على نادي الكرخ في مباراة نصف نهائي كأس العراق ليضرب موعداً مع الزوراء في مباراة النهائي .

وجرت المباراة بين فريقي القوة الجوية والكرخ على ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وانتهت بفوز القوة الجوية بنتيجة 2-1 ، ليلاقي فريق الزوراء في مباراة الختام التي سيحدد موعد اقامتها لاحقاً.

جاء الهدف الاول للجوية بنيران صديقة برأسية لاعب الكرخ فرانك الفيس بالخطأ بالدقيقة 35 ، وفي الدقيقة الاولى من الشوط الثاني طرد حكم اللقاء لاعب الكرخ بابا موسى لتلقيه بطاقة صفراء ثانية لخطأ متعمد.

وفي الدقيقة 59 اضاف حمادي احمد هدفاً ثانيا للجوية ، قبل ان يضيع ركلة جزاء في الدقيقة 62 من عمر اللقاء ، وفي الدقيقة 86 ومن ركنية مباشرة سجل لاعب الكرخ حسن عبد الكريم هدف التقليص لفريقه.

وسيلاقي القوة الجوية فريق نادي الزوراء الذي تأهل للمباراة الختامية بعد فوزه امس على فريق الشرطة بهدفين دون مقابل.