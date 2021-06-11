سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصقور يضربون موعداً مع النوارس في نهائي كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-11T20:34:34+0000
الصقور يضربون موعداً مع النوارس في نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ حقق نادي القوة الجوية، يوم الجمعة، الفوز على نادي الكرخ في مباراة نصف نهائي كأس العراق ليضرب موعداً مع الزوراء في مباراة النهائي .

وجرت المباراة بين فريقي القوة الجوية والكرخ على ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وانتهت بفوز القوة الجوية بنتيجة 2-1 ، ليلاقي فريق الزوراء في مباراة الختام التي سيحدد موعد اقامتها لاحقاً.

جاء الهدف الاول للجوية بنيران صديقة برأسية لاعب الكرخ فرانك الفيس بالخطأ بالدقيقة 35 ، وفي الدقيقة الاولى من الشوط الثاني طرد حكم اللقاء لاعب الكرخ بابا موسى لتلقيه بطاقة صفراء ثانية لخطأ متعمد.

وفي الدقيقة 59 اضاف حمادي احمد هدفاً ثانيا للجوية ، قبل ان يضيع ركلة جزاء في الدقيقة 62 من عمر اللقاء ، وفي الدقيقة 86 ومن ركنية مباشرة سجل لاعب الكرخ حسن عبد الكريم هدف التقليص لفريقه.

وسيلاقي القوة الجوية فريق نادي الزوراء الذي تأهل للمباراة الختامية بعد فوزه امس على فريق الشرطة بهدفين دون مقابل.

related

زاخو يضيف الجوية والشرطة يلاقي الميناء في دور ربع نهائي كاس العراق

Date: 2021-06-04 06:43:44
زاخو يضيف الجوية والشرطة يلاقي الميناء في دور ربع نهائي كاس العراق

اتحاد القدم يحدد موعد نهائي كأس العراق

Date: 2019-07-17 16:33:02
اتحاد القدم يحدد موعد نهائي كأس العراق

اتحاد القدم يحدد مواعيد مباريات دور الثمانية من بطولة الكأس

Date: 2019-06-03 17:45:28
اتحاد القدم يحدد مواعيد مباريات دور الثمانية من بطولة الكأس

القوة الجوية يخسر أمام الشارقة في مستهل مشواره الآسيوي

Date: 2021-04-14 20:01:08
القوة الجوية يخسر أمام الشارقة في مستهل مشواره الآسيوي

حمادي احمد يحسم الجدل بموضوع استقالته من عضوية إدارة "الصقور"

Date: 2020-11-06 11:30:22
حمادي احمد يحسم الجدل بموضوع استقالته من عضوية إدارة "الصقور"

صالات النساء.. قمة الزوراء والجوية تنتهي بالتعادل (صور)

Date: 2021-02-05 19:23:33
صالات النساء.. قمة الزوراء والجوية تنتهي بالتعادل (صور)

اتحاد القدم يهدد ادارة الجوية بـ"قادم لا يسر"

Date: 2019-06-06 16:53:46
اتحاد القدم يهدد ادارة الجوية بـ"قادم لا يسر"

اليوم القوة الجوية يلاقي باختاكور بغياب الهداف أيمن حسين

Date: 2021-04-17 07:28:26
اليوم القوة الجوية يلاقي باختاكور بغياب الهداف أيمن حسين