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الصقور يرفع شعار الفوز أمام الشباب السعودي في دوري أبطال آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-13T07:41:07+0000
الصقور يرفع شعار الفوز أمام الشباب السعودي في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز / أكد عضو نادي القوة الجوية، هيثم كاظم، يوم الأربعاء، أن مباراة الفريق ليوم غد أمام الشباب السعودي مصيرية، ولا تقبل القسمة على اثنين، للبقاء في دائرة التنافس.

وقال كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق نادي الشباب السعودي، قوي ومنظم لكن الصقور بالمباريات الحاسمة القوية تراه يقدم مستوى جيداً ليحسم النتيجة لصالحه".

وأضاف أن "الفريق عازم على الخروج بنتيجة إيجابية لإرضاء الشارع الكروي الذي ينتظر الفرحة بتحقيق النتيجة وخطف النقاط الثلاث من منافسه فريق الشباب السعودي".

وأوضح أن "الفريق سيجري مساء اليوم الأربعاء آخر وحداته التدريبية استعداداً للقاء المرتقب يوم غد"، لافتاً إلى أن "المباراة ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة الحادية عشرة وربع ليلاً".

ويتصدر فريق الشباب السعودي ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط يليه القوة الجوية برصيد 3 نقاط، متفوقا على مومباي الهندي الذي يساويه في النقاط بفارق الأهداف، ثم الجزيرة الإماراتي رابعاً بدون نقاط.

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