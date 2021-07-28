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الصقور يرفعون الدرع بفوز معنوي على الحدود في ختام الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-28T18:57:48+0000
الصقور يرفعون الدرع بفوز معنوي على الحدود في ختام الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ اسدل الستار على منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الأربعاء، بلقاء فريقيّ القوة الجوية والحدود، ورفع في ختامها الصقور درع الدوري للموسم 2020-2021 بعد ان توجوا بالمركز الاول.

وجرت المباراة الختامية مساء اليوم بين فريقي القوة الجوية والحدود على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً، والتي انتهت بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، ومع بداية الشوط الثاني سجل الحدود هدفه الوحيد عن طريق بلال خضر بالدقيقة 50، وفي الدقيقة 67 سجل حمادي احمد هدف التعديل للجوية، وقبل نهاية الوقت الاصلي للمباراة بثلاث دقائق عند الدقيقة 87 سجل ايمن حسين الهدف الثاني للقوة الجوية.

وفي نهاية اللقاء تم تتويج الصقور بدرع الدوري العراقي للموسم 2020-2021 بعد تفوقه على اقرب منافسيه الزوراء بفارق ثمان نقاط.

واحتل القوة الجوية المركز الأول برصيد 83 نقطة، وحل الزوراء بمركز الوصافة برصيد 75 نقطة، ثم النجف ثالثا برصيد 74 نقطة، والشرطة رابعا برصيد 71 نقطة.

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