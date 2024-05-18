الصقور يخفقون في استعادة صدارة دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أخفق فريق القوة الجوية من استعادة الصدارة ليكتفي بالوصافة برصيد 63 نقطة بعد تعادله مع مضيفه فريق الميناء من دون أهداف ضمن منافسات الجولة 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم وحل الميناء بالمركز 12 برصيد 33 نقطة.

وجرت المباراة على ملعب الميناء يوم السبت عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

أدار اللقاء طاقم تحكيم تألف من مهند قاسم حكم ساحة، وواثق مدلل مساعدا أولا، واحمد صباح مساعدا ثانٍ، ومصطفى مهنا حكما رابعا، وعلاء سلام حكم" فار".