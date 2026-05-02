الصقور يخطفون ثلاث نقاط من الميناء في دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق القوة الجوية فوزاً ثميناً على مضيفه الميناء بهدفين دون رد، في ختام منافسات الجولة الـ32 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأُقيمت المباراة على ملعب الميناء الأولمبي في البصرة عند الساعة 7:30 مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمد جواد في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، عزز القوة الجوية تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61، عبر اللاعب محمد جواد.

وبهذا الفوز، عزز القوة الجوية صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 74 نقطة، فيما تجمد رصيد الميناء عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.