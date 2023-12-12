"الصقور" يتمسك بالصدارة بعد عبور الحدود بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمسك فريق نادي القوة الجوية بالصدارة بعد فوز على فريق الحدود، يوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة السابقة لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2023-2024.

وجرت المباراة عند الساعة الثانية والنصف على ملعب الكوت الأولمبي وهو الملعب الافتراضي للقوة الجوية، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-2، وبذلك أصبح في رصيد الفريق 19 نقطة ليتمسك بصدارة فرق الدوري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الحدود بهدفين لهدف للقوة الجوية، جاء هدف الحدود الأول عن طريق ركلة جزاء بسبب قيام لاعب القوة الجوية رسلان حنون بإعاقة لاعب الحدود داخل منطقة الجزاء، ونفذ الركلة بنجاح اللاعب إبراهيم غازي في الدقيقة 23.

وعاد لاعب القوة الجوية رسلان حنون لارتكاب خطأ آخر بلمسه الكرة داخل منطقة الجزاء ليمنح حكم اللقاء واثق محمد ركلة جزاء ثانية للحدود نفذها بنجاح إبراهيم غازي ليسجل منها الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 45+3، وبذلك اعتلى صدارة الهدافين بسبعة أهداف.

وقبل نهاية الوقت الإضافي بقليل قلص القوة الجوية الفارق بعد أن سجل البديل حسين جبار في الدقيقة 45+6 هدفاً للجوية.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدف التعديل في الدقيقة 52 عن طريق مهند عبد الرحيم، وفي الدقيقة 64 سجل أيمن حسين هدف القوة الجوية الثالث.