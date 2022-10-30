الصقور والنوارس يحققان الفوز في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريقا نادي القوة الجوية والزوراء، يوم الأحد، الفوز ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وفاز فريق نادي القوة الجوية على مضيفه فريق نادي نفط ميسان 4-0، وجاء هدف الجوية الأول في الدقيقة 18 عن طريق محمد قاسم، وفي الشوط الثاني سجل حسين جبار هدف القوة الجوية الثاني في الدقيقة 60، وفي الدقيقة 81 سجل الجوية هدفه الثالث عن طريق مهند عبد الرحيم، وفي الدقيقة 90 سجل الجوية هدفه الرابع عن طريق مهند عبد الرحيم.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نادي الزوراء على مضيفه فريق نوروز 4-2.

وسجل حسن عبد الكريم هدف الزوراء الاول في الدقيقة 28 وعزز علاء عباس النتيجة للزوراء بهدف ثاني في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدف التقليص في الدقيقة 81 عن طريق ابراهيم غازي وبعد دقيقة عاد علاء عباس ليوسع الفارق للزوراء ويسجل الهدف الثالث لكن عاد نوروز للتقليص في الدقيقة 85 عندما سجل دانه مصطفى الهدف الثاني لنوروز وفي الدقيقة الاولى من الوقت الإضافي سجل الزوراء هدفه الرابع عن طريق علي يوسف لينتهي اللقاء بفوز الزوراء 4-2.