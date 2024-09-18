الصقور جاهزون ويسعون لخطف أول ثلاث نقاط من "التين اسير" التركمانستاني

شفق نيوز/ يواجه فريق القوة الجوية ضيفه "التين أسير" التركمانستاني، اليوم الاربعاء، الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا 2 ، لكرة القدم ، على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

وأكد نائب رئيس نادي القوة الجوية هيثم كاظم بان "الصقور جاهزون للقاء اليوم (أسير التين) التركمانستاني"، مبينا أن الفريق استعد بشكل جيد للقاء اليوم من خلال معسكره التدريبي الذي اقيم في تركيا".

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز، ان "الفريق خاض عدداً من المواجهات الودية وقف عندها مدرب فريقنا القطري وسام رزق على جاهزية الفريق وتشخيص نقاط القوة والضعف في صفوفهم".

واضاف "اننا نعول على جمهورنا الجوي بحضوره مباراة اليوم المهمة في مشوار القوة الجوية، وهو يخوض الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا ، منوها إلى أن التذاكر ستباع الساعة الثالثة عصراً عند بوابة ملعب المدينة الدولي.

واشار كاظم الى ان الصقور يسعون اليوم لخطف أول ثلاث نقاط من ضيفه "التين اسير" ببداية مشواره في بطولة دوري ابطال اسيا 2 ، كونها مهمة في بداية مشوار الفريق.